Beyonce amenaza con echar de su concierto a un fan que le tocó el trasero (VIDEO) Por jrotulo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: The Grosby Group [YOUTUBE-ID:hDoJc_Oqs1o ] Las imágenes del concierto de Beyonce en Copenhague, Dinamarca, el pasado fin de semana recorrieron el mundo, y particularmente las del momento en que un fan se atreve a ponerle a la cantante una mano en el trasero. Beyonce —quien en ese momento cantaba su canción “Irreplaceable”— manejó el momento con total calma, y simplemente advirtió al atrevido espectador: “Voy a hacer que te saquen de aquí ahora, ¿Ok?”, para luego continuar con su espectáculo. Y tú, ¿qué opinas?

