Betty debutará en ABC La cadena anunció que la serie producida por Salma Hayek se estrenará en el otoño Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: ABC ABC confirmó que la versión en inglés de la popular novela colombiana Betty, la fea llegará a su pantalla en el segundo semestre de este año. El programa es producido por Salma Hayek y será protagonizada por América Ferrera (Real Women Have Curves). Betty, The Ugly estará ambientada en el competitivo mundo de la moda en Nueva York. América Ferrera interpretará a Betty Suárez, una poco agraciada muchacha que es seleccionada por el dueño de una revista de moda para ser la asistente de su hijo, quien pasará a hacerse cargo de la empresa. La única razón por la que Betty obtiene el trabajo es porque el dueño de la empresa sabe que su hijo nunca se sentirá atraído por la joven. Y como ya sabemos gracias a sus buenas ideas y arduo trabajo Betty se gana la confianza de su nuevo jefe y se enamora de él. El resto del elenco estará conformado por Eric Mabius, Ana Ortiz, Vanesa Williams, Tony Plana y Ashley Jensen. La serie será transmitida todos los viernes a las 8 PM a partir del otoño.

