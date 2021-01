Close

Belinda: "He aprendido a ser fuerte" La cantante aseguró que los problemas que ha tenido en su vida la han ayudado a madurar; afirmó que sólo le caen mal los periodistas que quieren "destruir" su carrera Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Mezcalent.com Aunque durante este año Belinda ha protagonizado varios escándalos y los problemas parecen haberla perseguido por doquier, la joven afirmó que momentos difíciles como la demanda que interpuso en su contra el dueño del equipo de fútbol Los Tiburones rojos de Veracruz la han ayudado a crecer. “He aprendido a no rendirme por cualquier cosa, he aprendido a ser fuerte, a madurar, a crecer”, declaró la cantante de 21 años a Agencia Mezcalent durante la promoción de su sencillo “Dopamina”. “He aprendido a seguir motivada, a encerrarme en mi mundo por un día solita, sin nadie, sin teléfono, sin nada, simplemente con música”. La intérprete de Egoísta también habló en el vídeo que te presentamos aquí de la relación difícil que ha mantenido con algunos medios y aunque en más de una ocasión ha dicho estar harta de los reporteros, aclaró que solo le hace el quite a los que, según ella, quieren destruir su carrera. “Cuando hablo de la prensa quiero decirles que no generalizo, yo sé que hay medios y hay periodistas que son increíbles, a los que respeto mucho, que admiro, que quiero y que he crecido con ellos”, comentó. “La prensa es parte de mí, es muy importante. Me refiero a lo mejor, a uno que otro que no se ha portado bien conmigo, pero no es todo el mundo”.

