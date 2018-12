Belinda nos cuenta todo acerca de su nueva colección de zapatos

Belinda está de celebración con el reciente lanzamiento de su primera colección de zapatos y no es para menos ya que para la cantante mexicana este había sido uno de sus más grandes sueños. Belinda, quien estuvo al pendiente de cada detalle de los zapatos que conforman la colección Belinda X Capa de Ozono, -disponible en Capadeozono.com– asegura haber plasmado su propio estilo en cada calzado sin olvidar los gustos de sus fanáticas. Hablamos con la artista, quien nos contó en exclusiva acerca de este proyecto y de sus ganas de expandir sus diseños a ropa y accesorios.

Cuéntanos acerca de cómo nació la idea de crear una colección de zapatos junto a Capa de Ozono

Fue una gran experiencia para mí. Siempre había querido incursionar en la moda y además me encantan los zapatos. Qué mejor apoyo que Capa de Ozono, empresa mexicana de las más importantes de calzado de muy buena calidad y que se preocupa por darle lo mejor a la gente mexicana.

¿En qué te inspiraste para realizar tu primera colección?

Me inspiré en mí, en cómo me gustaría ver a la gente, en cómo visto cuando salgo de viaje. Me gusta ir cómoda pero siempre a la moda. Sé que muchas veces nos gusta usar tacón todo el tiempo, por eso hicimos los tenis de tacón porque son diferentes, cómodos y al mismo tiempo puedes usarlos en cualquier parte, en cualquier momento, en el día o en la noche.

Me imagino que también debes haber tenido a tus fans en mente…

[Sí] y en la mujer mexicana. Quise marcar tendencia, crear una línea muy variada que tuviera desde zapatos muy femeninos hasta más sport, como tenis y botas altas. Creo que casi no hay botas altas que tengan un buen diseño en México. [Quise] usar tacones transparentes, incluir brillos en el tacón, siempre arriesgándome y creando algo diferente y accesible porque para mí es importante que todas las jóvenes mexicanas puedan usar.

¿Estuviste involucrada en cada detalle?

Sí, en cada detalle, desde el empaque, la bolsita, el papel, en todo. Siempre soy muy perfeccionista y me encanta cuidar cada uno de los detalles como lo hago en mis conciertos, en mis discos, en todo lo que tiene que ver con mi música. Soy muy detallista y me fijo en todo.

¿Hasta dónde quieres llegar como diseñadora de calzado?

Me encantaría en un año volver a tener la oportunidad de hacer otra colección. Para mí es el principio de cosas muy grandes y más siendo tan joven. Es importante para mí crear una tendencia como lo he hecho siempre y ahora llevarlo a toda la gente, que todo el mundo se pueda poner mis diseños, que las niñas los disfruten, pues son súper cómodos. Podrán lucirlos en todo momento. No van a estar incómodas aunque los traigan 5 o 6 horas en cualquiera que sea su actividad.

¿Por qué crees que los zapatos y estar a la moda es tan importante para las mujeres?

A todas las mujeres nos gustan los zapatos aún cuando mantengamos un look súper relajado. Los zapatos realzan el outfit del día. Por ejemplo, si vistes unos jeans con una playera, puedes usar unos buenos zapatos que te harán sentir más femenina, más guapa, más elegante, más sexy. El zapato habla mucho de la mujer, marca mucho tu personalidad.

¿Te gusta comprar muchos zapatos?

Sí, me encanta. Soy fan de los zapatos y tengo de todos los estilos. Esta colección la uso todo el tiempo, para viajar, para conciertos, para tener una cita o ir a cenar con mis amigas. Para ir al antro, para todo, es una colección muy amplia.

¿Cuál es tu pieza favorita de la colección?

Todos me gustan. Los tenis me encantan, los tenis con tacón, las botas Lolita, es que todos son muy especiales.

¿Piensas diseñar otras cosas como ropa y accesorios?

Me encantaría el día de mañana hacer ropa y accesorios, por supuesto. Como les digo, esto es el principio de muchas cosas que van a pasar si Dios quiere.

¿Qué otros planes tienes profesionalmente?

[Tengo] muchos. La película de Baywatch se estrena el próximo año, Trolls que es una película increíble de animación que también está muy padre y es para todos los niños y familias. Voy a hacer la voz y además [voy a] cantar todos los temas. [Voy] a hacer mi próximo disco [y] tengo muchísimos planes en ese sentido [pero] lo más importante ahorita es la colección de zapatos Belinda X Capa de Ozono que para mí es una prioridad.

Belinda Cortesía de Capa de Ozono

