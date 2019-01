Bárbara Mori regresa a la televisión tras casi una década de ausencia Agencia México jclar Bárbara Mori regresa a la televisión después de casi una década con la serie Dos lunas, de la cual será protagonista y productora. La actriz ha expresado que este nuevo proyecto fue motivado por un proceso de cuestionarse su rol como mujer. “Viví un proceso en mi vida como mujer, más allá de ser actriz, en donde de repente llegó un día que me paré frente al espejo y me dije, ‘¿quién soy, mas allá de esta mujer famosa, exitosa? ¿Quién soy, qué quiero de mi vida?'”, dijo Mori el lunes en conferencia de prensa, según reportó AP. “Empecé un proceso de búsqueda interna en el cual sigo”, agregó la actriz uruguayo-mexicana, “pero he encontrado muchas respuestas y tengo un chorro de preguntas todavía”. VIDEO: A Bárbara Mori le cuesta grabar escenas con poca ropa en su nueva serie Dos lunas La serie Dos lunas estrena en Latinoamérica el 18 de febrero, narrando la historia de Soledad, una mujer con doble personalidad que es psicóloga y a la vez una misteriosa DJ underground llamada Luna. En cada uno de los 13 episodios, Soledad examinará a sus pacientes para resolver casos que van desde la ninfomanía a un hombre que quiere ser mujer. “Busco cosas que me hagan arriesgarme para seguir creciendo como actriz, cosas que me muevan por dentro”, expreso Mori. La actriz hizo terapias de grupo y se reunió con psicólogos para adentrarse en su personaje. “Intentamos muchas cosas para poder llevar el trastorno de doble personalidad de Soledad lo más pegado a la realidad”, explicó. “Tomé a clases de DJ, compré mis tornamesas, traté de prepararme lo mejor que pude para llevar a los personajes a cobrar vida”. Mori, quien estelarizó telenovelas como Mirada de mujer y Azul tequila, dice que no planea volver “por el momento” a los melodramas. Aunque le gusta ser productora, dijo que aún no ve su debut como directora. “Para eso todavía no estoy lista”, concluyó. “Algún día, no creo que muy cercano, pero lo haré algún día”.

Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.