Así vivieron las supermodelos la semifinal entre Brasil y Alemania (FOTOS) Instagram/AlessandraAmbrosio ncastro A pesar del infortunado e histórico marcador, las supermodelos brasileñas Alessandra Ambrosio y Adriana Lima apoyaron a su equipo hasta el último minuto durante la semifinal de la Copa del Mundo en la que la selección de su país fue goleada 7-1 por Alemania. "Vamos Brasil. No importa lo que pase siempre serás el mejor", escribió Alessandra en una foto en Instagram, en la que aparece tomada de la mano junto a su compatriota Adriana Lima. Unos ganan y otros pierden….pero como dice el dicho: ¡el fútbol es así!.

