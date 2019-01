Ashton Kutcher se desnuda frente a Ellen Degeneres Warner Bros People Staff Para Ashton Kutcher es muy fácil quitarse la ropa frente a los demás, lo cual quedó demostrado durante su visita al The Ellen DeGeneres Show (NBC) para grabar el programa que se emitirá el lunes. En un segmento del programa Kutcher conversa con la animadora sobre la ocasión en que apareció casi desnudo en la promoción de la serie televisiva Two and a Half Men (CBS). “Ello despertó una gran curiosidad. En realidad, a partir de ahora podría hacer todo desnudo”, dijo el actor de 33 años. Y de repente, se quitó la ropa. La imagen que capta dicho momento fue publicada por People.com, con las partes privadas de Kutcher censuradas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.