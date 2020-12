Close

Asesinan al grupero José Luis Aquino Otro crimen más, ahora la víctima es el integrante de la la banda mexicana Los Condes Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy se dio a conocer la noticia de que otro grupero fue ejecutado el pasado miércoles, se trata de José Luis Aquino, pertenenciente a la banda Los Condes. Atado de pies y manos, con una bolsa de plástico en la cabeza, el trompetista de 33 años de edad fue encontrado debajo de un puente en Oaxaca, México. Según el reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cadáver fue reportado por vecinos del municipio de Etla en la ciudad de Oaxaca. Aquino presentaba golpes en la cabeza que estaba cubierta con una funda de almohada y una bolsa, lo que indica que pudo morir asfixiado. El programa mexicano La oreja (Televisa), fue quien dio a conocer la noticia después de que el padre del músico Julio Efrén Aquino Hernandez hiciera el reconocimiento de su hijo. Dicen que el trompetista fue asesinado por “un ajuste de cuentas”, lo que su padre desmiente totalmente. “No tengo conocimiento de ninguna amenaza, creo que su crimen se debe a la inseguridad que existe en el país”, dijo el padre. También reveló que se dio cuenta del incidente por los medios de comunicación, tras ver un cuerpo con las características de su hijo. Por ahora, las autoridades se encuentran investigando los responsables de la muerte de Aquino, mientras sus restos son velados en dicha ciudad azteca.

