Arrestan a una estrella de Glee por posesión de pornografía infantil Por Joaquim Utset Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mark Salling Credit: Mike Windle / Getty Images Uno de los protagonistas de la exitosa serie Glee, Mark Salling, ha sido arrestado por las policía de Los Ángeles por supuesta posesión de pornografía infantil, informó People. “Fue arrestado esta mañana por posesión de pornografía infantil”, aseguró este martes a la revista un portavoz de la policía de la ciudad californiana, Aareon Jefferson. RELACIONADO: Recuerdan a la desaparecida estrella de Glee Cory Montieth Tras su arresto, el sospechoso fue puesto a disposición del juez, que le impuso una fianza de $20,000. Según el portal de TMZ, las autoridades encontraron miles de imágenes en la computadora del sospechoso tras efectuar un registro autorizado por una orden judicial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salling, de 33 años, interpretó el papel del deportista Noah Puck Puckerman en la exitosa serie de Fox entre 2009 y 2015.

