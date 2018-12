Ariadna Gutiérrez, amante de lo prohibido

Como imagen de la colección de ropa de baño 2017 “De Agua Bendita”, Ariadna Gutiérrez compartió su secreto para lucir un vientre plano, lo que la vuelve loca y lo primero que la famosa Miss Colombia ve en un hombre.

Para un vientre plano…

“¿Sabes qué sirve mucho? No comer pan, lastimosamente el pan es muy rico pero infla la barriga y ese es un secreto que es sencillo y es fácil de poner en uso en casa”, aseguró a MezcalTV.

Además de hacer ejercicio a diario y no comer pan, la modelo tampoco toma azúcar. “A mí me encantan los postres, yo soy amante del dulce y el azúcar es muy mala para el cuerpo, entonces trato de sustituir eso con postres que estén endulzados con “stevia” o con edulcorantes que no tengan calorías y no hagan daño a nuestro cuerpo”.

Ariadna dice que no peca, pero sí sueña con “pecar”. “¿Sabes qué me encantan? Me encantan las donas, así glaseadas con chocolate, ese sí creo que es mi debilidad”.

Donde sí permite pecar, es a la hora de ir de compras. “A la hora del “shopping” me encantan las carteras, me encantan los accesorios, de verdad que una buena cartera, unos buenos zapatos, me encantan”.

Y aunque ahora está enfocada en el trabajo y no hay tiempo para tener pareja, si pudiera “pecar” sería con un hombre alto. “Siempre, desde pequeñita, me llamaron la atención los hombres como del Medio Oriente, con ese look, con los ojos fuertes, las cejas gruesas, tipo color canela y bueno, que sea alto, siempre lo digo, que no sea más bajito que yo, por favor”.

¿Qué es lo primero que ves en un hombre?

“Sus sentimientos, si trata bien a la persona de la entrada, si trata bien a la persona que nos está atendiendo, eso es lo primero que veo porque de nada sirve que traten bien a uno si no trata bien a las demás”, finalizó.

