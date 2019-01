Aracely Arámbula habla de sus hijos y de sus planes ahora que terminó La patrona Mezcalent Lena Hansen Después de ocho meses dedicada en cuerpo y alma a su rol protagónico en La Patrona, Aracely Arámbula nos cuenta lo que viene en su agenda. “Es un reto muy grande superar este gran éxito”, confiesa a PeopleEnEspanol.com la actriz mexicana. “Me gustaría hacer otra historia fuerte”. También le echó flores a su coprotagonista en esta trama, el galán cubano Jorge Luis Pila. “Pila es un gran compañero. Es muy simpático. Nos hemos reído muchísimo. Hicimos una gran química actoralmente y como los dos somos padres, es muy lindo compartir consejos”, nos dice. RELACIONADO: Jorge Luis Pila nos cuenta quien es La Patrona en su vida Los actores se motivaban y aconsejaban sobre cómo balancear su tiempo entre trabajo y vida familiar. “Tenía que dividirme como protagonista, como mujer, como mamá”, relata Arámbula de su temporada grabando. “Para ir al pediatra tenía que organizarme para un sábado o un domingo y me daban permiso en la producción para llevar a los niños a los festivales de sus escuelas”. Por eso está feliz de ahora poder compartir a tiempo completo con sus hijos, Miguel y Daniel, fruto de su relación con el cantante Luis Miguel. “Trato de estar el mayor tiempo posible con ellos”, nos cuenta. “Miguel ya me llama por teléfono y le dice [al hermano]: ‘Dani, te habla mamá’. Ya puedo hablar con ellos, ya escucho sus vocecitas y los amo”. También sigue enamorada del actor argentino Sebastián Rulli, quien recién terminó de grabar la telenovela Amores verdaderos y pronto volverá a la pantalla chica en el culebrón Bodas de odio. “Vamos a irnos juntos de vacaciones en familia con nuestros hijos”, nos revela Arámbula de los planes de verano con su pareja. “El estuvo trabajando tanto y yo también, que nos merecemos unas vacaciones con toda la familia”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

