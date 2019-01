Aracely Arámbula estrena bigote de leche Cortesía jrotulo Aracely Arámbula es la más nueva cara latina de la campaña Got Milk?. La actriz mexicana posó con el famoso bigote de leche para esta campaña publicitaria que busca crear conciencia sobre la importancia del producto lácteo en la alimentación. Como parte de la campaña que se lanza este viernes 1 de junio, Aracely grabará una serie de vídeos en los que hablara de sus recuerdos de la infancia, así como también dará consejos sobre cómo criar a los hijos, entre otras cosas. La actriz es madre de dos niños, Miguel y Daniel, que tuvo con el cantante Luis Miguel. De esta manera, Aracely se une a personalidades latinas como Sofía Vergara y Salma Hayek, entre varias otras que han prestado su imagen a esta campaña. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

