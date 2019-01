Anuncian nominaciones a los Premios Billboard de la Música Mexicana Mezcalent/Cortesía: Broadcast Music, Inc. People Staff El próximo 27 de octubre se celebrará la primera entrega de los Premios Billboard de la Música Mexicana, ceremonia que le brinda una nueva vitrina de exposición al género musical y a través de la cual se honrará a los artistas más exitosos. El evento, producido por Telemundo, se llevará a cabo en El Teatro Orpheum de Los Ángeles, CA, y será transmitido en Estados Unidos y otros 18 países de habla hispana. Durante una transmisión especial en vivo del programa matutino Levántate, la mañana de este jueves se anunció la lista de finalistas liderada por Gerardo Ortiz, Espinoza Paz, Larry Hernández, Julián Álvarez y su Banda Norteña, La Arrolladora Banda el Limón, Intocable, Vicente Fernández, El Trono de México, Jenni Rivera, Voz de Mando, Los Bukis y Shaila Dúrcal, entre otros. De manera sorpresiva, Selena está nominada a dos ternas: Artista del Año y Descarga Digital, esto lógicamente por que la Reina del Tex-Mex sigue teniendo altos índices de ventas. La lista inaugural de los finalistas incluye 32 categorías, entre ellas: Disco del Año, Artista Masculino del Año; Artista Femenina del Año; Tema del Año, Artista del Año, Airplay; Artista del Año, Descarga Digital, y varias categorías dentro de los géneros Banda, Norteño, Ranchero/Mariachi y la música Grupero/Duranguense. Los finalistas de los Premios Billboard de la Música Mexicana son determinados por su rendimiento en las listas según la crónica de la revista Billboard y en Billboard.com. [an error occurred while processing this directive] document.domain = ‘peopleenespanol.com’;$(document).ready(function() {Poll.init({base_url: “http:/polls.peopleenespanol.com”, brand: “PeopleEnEspanol”, section: “Polls”, article: “2090401”, data_url: “http:/www.peopleenespanol.com/pespanol/js/poll/json/0,32499,2090401,00.js”});Poll.render_polls();}); Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

