Angelina Jolie y Brad Pitt están comprometidos La actriz lleva una sortija de compromiso en cuyo diseño y confección Pitt estuvo participando durante más de un año Getty Images Confirmado. Angelina Jolie y Brad Pitt finalmente deciden casarse. Sin embargo, no tienen una fecha establecida. Robert Procop, quien colaboró con la actriz en la línea de joyería The Style of Jolie, afirmó que diseñó en conjunto con Pitt un anillo de compromiso para Jolie. "Brad tenía una visión específica para el anillo, el diseño fue concebido durante más de un año de trabajo con Robert", indica el joyero a través de un comunicado. "Él [Pitt] quería que cada aspecto fuese perfecto", por lo que Robert consiguió un diamante de la mejor calidad y lo cortó en el tamaño perfecto para la mano de Angelina. "Brad estuvo muy involucrado, aprobando cada aspecto en la evolución del diseño creativo", agrega. "Los bordes del diamante están cortados para ajustarse al dedo de ella. Cada diamante es de la más alta calidad". Cynthia Pett Dante, publicista de Pitt, confirmó a PEOPLE que la pareja está comprometida. "Es una promesa para el futuro y sus hijos están muy contentos. Aún no tienen una fecha escogida", dijo. Jolie fue vista con el anillo el 11 de abril durante un recorrido privado por una exhibición de arte chino en el Museo de Arte del Condado de L.A., según reportó The Hollywood Reporter. La actriz asistió al evento junto a Pitt y a su hijo, Pax. Los rumores de que Jolie, de 36 años, y Pitt, de 48, planifican casarse se han intesificado desde principios de año cuando él dijo a CBS News que estaban recibiendo "mucha presión por parte de los niños". "Es importante para ellos", continuó. "Nos casaremos algún día. Es una gran idea. 'Dale a mami un anillo'. Lo haré, lo haré".

Angelina Jolie y Brad Pitt están comprometidos

