Angélica Vale le tiene miedo al matrimonio WireImage People Staff A pesar de que Angélica Vale está muy enamorada de su novio Otto Padrón, la actriz aseguró que cuando piensa en la posibildiad de casarse se llena de miedo y por eso prefiere seguir viviendo un bello noviazgo y no caminar al altar. "Me muero del susto. Sandra Bullock se moría del susto, se casó y ve lo que le pasó, ¡pa'qué!", comentó la mexicana de 34 años a Agencia Mezcalent con su habitual sentido del humor. "Si estoy contenta así, mejor así le sigo". Y para aquellos que en algún momento rumoraron que la protagonista de la telenovela La fea más bella estaría planeando una boda secreta, la Vale reiteró que no lo haría porque el susto es más fuerte que ella. "Nadie se va a casar, tengo miedo, ¡Tengo miedo guey! Tengo miedo, qué bueno que está toda la prensa aquí, por que ¡Tengo miedo guey!". La comediante aprovechó la oportunidad para hacerle publicidad a su madre Angélica María, y como si fuera un aviso clasificado, le dijo a los interesados que la legendaria actriz está solterita y a la orden. "Mi mamá me hizo promoción y yo salí, ahora yo soy la que le va a hacer promoción a mi mamá a ver si sale: No tiene novio, está soltera".

