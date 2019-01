Angélica Rivera asistió a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII acompañada de su hija Sofía Castro (FOTOS) Facebook/Angélica Rivera Tania Cháidez Angélica Rivera representó a México en la ceremonia en la que el Vaticano canonizó a Juan Pablo II y a Juan XXIII. “Los ojos del mundo hoy están puestos en Roma. Es un verdadero honor para mí haber asistido, en representación de mi esposo, el presidente Enrique Peña Nieto, a la ceremonia de canonización de dos papas de la Iglesia Católica: Juan Pablo II y Juan XXIII”, escribió la primera dama mexicana al compartir varias imágenes en su cuenta de Facebook. // Post by Angélica Rivera. “En México, recordamos al papa Juan Pablo II como uno de los líderes y personalidades más importantes de la últimas décadas, un hombre de inmensa bondad, que amaba a México, y al que los mexicanos siempre sentimos cerca. El Vaticano y toda la iglesia católica hoy están de fiesta. Felicidades a los fieles mexicanos y de todo el mundo”, apuntó Rivera en las redes sociales. La actriz mexicana también tuvo la oportunidad de saludar al papa Francisco. “En el Vaticano, con gran emoción, y acompañada de mis hijas, pude saludar a Su Santidad, el Papa Francisco. En esta oportunidad, extendí un caluroso saludo a nombre del presidente y le pedí la bendición para todos los mexicanos. Él nos pidió visitar y saludar de su parte a la Virgen de Guadalupe. Aproveché para hacerle saber que en México lo recibimos con los brazos abiertos. Fue una extraordinaria experiencia”. // Post by Angélica Rivera. La primera dama viajó a la Ciudad del Vaticano acompañada de sus hijas Sofía y Fernanda Castro, motivo por el que se manifestó “agradecida con la vida por vivir este momento acompañada de mis hijas, Sofi y Fernanda”. // Post by Angélica Rivera. Angélica Rivera también se encontró en esta ceremonia con los reyes de España. “El Rey Juan Carlos I, en representación de España, participó de este momento histórico para la Iglesia católica. Un honor saludarlo de nuevo”, apuntó la mexicana al saludar al monarca español con quien intercambió unas palabras. // Post by Angélica Rivera. “En el Vaticano, tuve el enorme gusto de saludar a Su Alteza Real, la Reina Sofía”, comentó Rivera en esta imagen acompañada de su hija Sofía Castro, tocaya de la reina, quien a diferencia de la mayoría de la concurrencia que iba de negro, optó con un traje blanco y la típica peineta y mantilla española. // Post by Angélica Rivera. “México siempre estuvo en el corazón de San Juan Pablo II. Los mexicanos siempre honraremos su memoria con nuestra fe”, escribió ‘La Gaviota’ al mostrar esta imagen junto a varios miembros de la iglesia católica mexicanos. // Post by Angélica Rivera. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

