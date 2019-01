Angélica María está “como si fuera la única abuela del mundo” Getty Images jpagan Angélica María afirma con gran emoción que su nieta “está preciosa” y que le encanta ser la niñera de la pequeña, pues así la tiene solita para ella. “Es una niña buena, buena, igualita a su mamá físicamente cuando nació y en su comportamiento. Es lindísima. [Angélica Vale] Está como si fuera la única madre en el mundo y yo como si fuera la única abuela en el mundo. Somos un par de cursis”, dijo la recién estrenada abuela a Peopleenespanol.com. La actriz afirma que su hija se ha desbordado en ternura desde que es mamá. “Ahora se da más cuenta del gran amor que le tengo a ella, porque eso se entiende más cuando se tiene un hijo”, agregó. Angélica María dijo que agradece a la Virgen de la Guadalupe por esta experiencia que vive junto a la niña de casi dos meses de nacida, llamada Angélica Masiel. Por eso, no tuvo que pensar si aceptaba la invitación que le hicieron para participar de la Celebración Guadalupana, evento religioso que se llevará a cabo el domingo 5 de agosto, en Los Ángeles. “En México sí he ido a cantarle a la Virgen, pero es la primera vez que voy a Los Angeles. La Virgen de Guadalupe para los mexicanos es muy importante y para mí también, yo la amo. Encantada voy a rezar el rosario y me hace muy dichosa porque tengo mucho que agradecerle a la Virgen”. Su nieta, la salud de su hija y la suya, después de que el cáncer le “molestara un ratito”, es parte de lo que quiere agradecer. “Estamos viviendo momentos difíciles, no hay trabajo, el mundo se tiene cada vez menos amor y hay más violencia, mas ansias de poder. Pero hay que agradecer las cosas buenas que tenemos. La Virgen, cuando he estado en momentos terribles, ha sido mi paño de lágrimas, mi consuelo. Voy a saludarla y a venerarla. Es un acto de fe hermosísimo”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

