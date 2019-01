Anahí: "Soy muy cursi, busco a un príncipe azul" Mezcalent.com People Staff Quién lo creyera, pero a pesar del éxito y la fama que Anahí ha logrado en su carrera como cantante, la ex RBD aún no encuentra al hombre que la ponga a volar de amor y constantemente la hacen sufrir. “A mi me rompen el corazón muy seguido. Ya los mandé al diablo”, declaró la rubia de 26 años a Agencia México. “Soy muy cursi, busco a un príncipe azul, me cuesta mucho trabajo encontrarlos, pero ahorita estoy solterona”. La intérprete de “Mi delirio”, quien ha puesto varias veces en las redes sociales de internet que tiene serios problemas con su corazón, le explicó a sus fans que no son dolencias físicas sino vacíos amorosos y les pidió que no se preocupen. “Gracias a Dios estoy bien, pero la verdad lo puse porque fue una broma y es que dije que me que habían roto el corazón. ‘Me rompieron el corazón, necesito un cardiólogo’, fue broma, luego pongo cosas en Twitter sin imaginarme la magnitud de lo que pueda pasar”. OBTÉN EL LOOK DE ANAHÍ La cantante también se refirió al robo del material del vídeo del que fue víctima su amigo Christopher von Uckermann y aunque afirmó que es un problema muy serio, justo a pocas semanas de que su disco salga a la venta, describió al cantante como un hombre fuerte que sabrá sortear el incidente. “Ya ni me digas, estamos desde ayer con esa bronca, digo ‘estamos’ porque compartimos el mismo mánager y estamos muy juntos Christopher y yo, y con una preocupación enorme, con mucho coraje y con mucha tristeza”, dijo. “Las pruebas fuertes la vida sólo se las pone a los buenos guerreros y Christopher es buen guerrero y no pasa nada”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

