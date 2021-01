Close

Anahí revela el nombre de su futuro bebé Anahi y su esposo, Manuel Velasco, ya tienen claro cómo se llamará su primer hijo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Anahí está inmensamente feliz. En cuestión de meses, la artista mexicana –que alcanzó la fama tras interpretar a Mia Colucci en la exitosa telenovela juvenil Rebelde– verá cumplido su sueño de convertirse en mamá, algo que siempre ha anhelado. Afortunadamente, la dulce espera está transcurriendo de lo más tranquila para la exRBD ya que –como contó a la revista mexicana Caras– está viviendo un embarazo sin complicaciones. “No he tenido un solo malestar, no me siento cansada, nada, todo está perfecto”, aseguró. En esta misma publicación, la también actriz dio a conocer el sexo del bebé. “Todo parece indicar que es ¡niño! Aunque el doctor nos comentó que los ultrasonidos pueden a veces cambiar, en este último que nos hicimos nos dijo que es niño y estamos muy contentos e ilusionados”, expresó la artista haciendo alusión también a Manuel Velasco, su esposo y actual Gobernador del Estado de Chiapas. De confirmarse, tanto Anahí como su pareja ya parecen tener claro el nombre que le pondrán al niño. Y no es otro que Manuel, como el papá “para que siga la tradición familiar”. En los últimos días, la cantante ha publicado a través de las redes sociales varias imágenes en las que muestra su ya notable barriguita de embarazo. ¡Y no se puede ver más linda! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anahí también compartió recientemente en Instagram una fotito en la que aparecen sus dos sobrinos –Santi y Pato– besando y tocando su barriguita justo el día que se enteraron de la feliz noticia.

