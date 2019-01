Ana de la Reguera ya superó la ruptura con Jorge Ramos Agencia México People Staff Ana de la Reguera aseguró que su ruptura con Jorge Ramos ya es un capítulo cerrado. De hecho, según Mezcal Entertainment, la actriz mexicana afirmó que hoy en día lleva una buena relación con su exnovio. “La estamos llevando muy bien” y aclaró que el famoso periodista no le había sido infiel, tal y como ella misma había dicho. Aseguró que todo se trató de un malentendido “debido a la distancia” “Fue un malentendido muy desagradable como dije en Twitter” aseguró la actriz en la alfombra roja del estreno mexicano de la película Presunto culpable. La mexicana aseguró que los comentarios que emitió pocos días después de haber terminado con el famoso locutor de Univisión, los hizo para desahogarse y hacer más llevadero el momento que estaba viviendo. “Sí, lo traté de llevar con humor”. Sin embargo, no midió la repercusión que tendrían sus palabras a través de la red social. “La verdad es que por lo general no hablo de mi vida privada. A veces el Twitter es como una cuestión más directa. Hasta ahora aprendo realmente la fuerza y el impacto que tiene.” ¡Accésanos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.