Ana Bárbara habla con espíritu de Mariana Levy Clasos/JPI Studios People Staff Parece ser que Ana Bárbara tiene el don de poderse comunicar con los seres del más allá, pues su esposo, José María Fernández "El Pirru" asegura que la cantante sostiene una buena amistad con la fallecida Mariana Levy, con quien estuvo casado hasta que murió en el 2005. "Curiosamente, se ha dado una relación entre Mariana y Ana Bárbara en un sentido más espiritual", declaró Pirru al programa de televisión El Gordo y la Flaca (Univisión). "En lugar de sentir ella un fantasma o una competencia en ningún sentido, se apoya mucho en ella y de pronto platican". El viudo de la hija de la actriz Talina Fernández fue más allá y aseguró que la relación entre su ex esposa y la intérprete de "Brujería" es tan buena que hasta se llaman de una manera particular. "Le dice socia porque de alguna manera hicieron una sociedad conmigo las dos". Pirru dijo además que ya hizo las paces con la familia de Levy y que la relación con su ex suegra está mejor desde que se reunió con su ex cuñado, Coco Levy, para hablar sobre la herencia de su difunta esposa. "Nos tomamos un café, nos dio gusto vernos y decidimos cómo manejar las cosas y estuvimos de acuerdo".

