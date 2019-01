Alicia Machado niega haber sido novia de Ricky Martin

A unas horas de que Ricky Martin confesara ser gay, algunos medios aseguraron que, además de Rebecca de Alba, otra de las novias del cantante fue Alicia Machado, pero la ex Miss Universo finalmente lo desmintió.

“No, para nada”, declaró la venezolana de 34 años a Televisa Espectáculos. “Es que a mí me han inventado 350 maridos, ojalá, ojalá la mitad fueran ciertos”.

La actriz que actualmente participa en la telenovela Hasta que el dinero nos separe (Univisión) aseguró que la relación que tuvo con el puertorriqueño no fue más que una bella amistad, pero no negó que si no fuera gay le hubiera gustado haber tenido un romance con el artista.

“Yo a Ricky lo conozco hace muchísimos años, lo quiero muchísimo, he compartido con él en muchas ocasiones, tenemos una amistad en Miami porque hemos sido vecinos por 10 años, pero para nada, para nada he sido su novia, me hubiera gustado, [al igual que] creo que como al, no sé, 90 por ciento de la humanidad”.

Y aunque Machado mostró el respeto que guarda por el intérprete de “‘Livin’ la vida loca'” comentó que la confesión de Martin no la tomó por sorpresa pues era algo que ya se sabía.

“Eso era un secreto a voces como lo es de muchísimos otros artistas”, dijo la ex reina de belleza, quien sí criticó a personas como Pablito Ruiz por revelar intimidades sobre el astro boricua.

“Sí se me hace una cosa terrible el que ahora se pongan a estar que si yo besé a Ricky Martin, que si una vez me besó hace mil años, que si…, ay por favor, es que se me hace una cosa tan tonta”.