Alejandra Guzmán: "Hoy definiré mi camino" Tomada de Photobucket jpagan Hoy será un día importante para Alejandra Guzmán, ya que se definirá su situación médica. La cantante, quien fue sometida hace unos días a otra operación de cadera tras presentar una infección en la zona, publicó en su red social que “Hoy definiré mi camino estoy llena de ganas y lista. SERENIDAD”. Guzmán tenía una cirugía programada para el pasado fin de semana para extraerle residuos de la sustancia tóxica que le inyectaran en los glúteos, pero se pospuso. “Mi operación se pospone gracias por las cadenas de oración. Hoy me siento muy bien los amo mucho”, agregó en la red social. Además la intérprete afirma que se encuentra muy bien de salud y comparte una foto en donde se observa con un traje negro, con la espalda descubierta y un cojín con la palabra Yo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.