Alejandra Guzmán: "Estoy de maravilla" Agencia México People Staff Luego de una semana de estar hospitalizada, Alejandra Guzmán rompió el silencio y confesó públicamente que sus problemas de salud fueron ocasionados por una mala práctica en un tratamiento estético que se realizó en los glúteos y negó que tenga cáncer, como circuló en algunos medios. "Gracias a Dios no lo es, es un fibromatosis que está por todo mi cuerpo; ya me hicieron un estudio tridimensional", dijo la intérprete mexicana de 41 años en entrevista con el programa de televisión Ventaneando (Azteca América). La hija de Silvia Pinal aseguró que el tratamiento al que se ha sometido está funcionando muy bien y comentó que aunque siente mucho dolor en el cuerpo no se quiere dejar consumir por eso. "Quiero seguir bailando toda mi vida en lugar de sentir dolor. A mí me importa ahora estar bien. Gracias a Dios llegué con alguien que me quiso ayudar y estoy de maravilla después de siete días".

