Al príncipe Harry le proponen una cita con una de las hijas de George W. Bush

Jenna Bush Hager aprovechó una entrevista que le hizo al príncipe Harry en el programa Today (NBC) para organizarle una cita con su hermana Bárbara Pierce Bush, quien sigue soltera igual que el nieto de la reina Isabel II.

“¿Te hace reír que te pregunten sobre si quieres tener hijos?, ¿no crees que es pensar demasiado lejos?”, le preguntó la hija del expresidente George W. Bush al príncipe, con quien charlaba el domingo en el marco de la apertura de los juegos Invictus para veteranos de guerra, que se celebran en Orlando, Fl.

RELACIONADOS: El príncipe Harry bromea sobre no tener aspecto de príncipe de cuento de hadas

“Todo el mundo siempre me pregunta [y] no tengo ni idea. Por ahora no tengo novia”, contestó Harry con una sonrisa.

Ante esa respuesta, Jenna se vistió de celestina e invitó a su entrevistado a que conociera a su hermana. “Yo tengo una hermana que está soltera y piensa igual. Escucha, no está con nadie”, apuntó bromeando Bush Hager, quien desde hace años colabora como reportera con Today. “Me va a matar”.

A lo que el príncipe replicó: “Podemos hablar de ello fuera de cámara”.

“Muy bien, te voy a dar su número”, dijo rápido Jenna.

Si bien Bárbara siempre ha mantenido su vida amorosa privada, fue pareja del artista y consultor creativo Miky Fabrega por lo menos durante cuatro años.

Harry también mantiene su vida personal muy privada, aunque fuentes afirman que se sigue llevando bien con su expareja Chelsy Davy, con quien estuvo saliendo alrededor de 7 años, según People.

FOTOS: ¿En qué andan los famosos?

“Han habido momentos en mi vida, especialmente cuando viajo que pienso ‘me encantaría tener hijos ahora’… y otras veces siento que es como si metiera la cabeza en la arena y pensara ‘tal vez no necesito niños. No hay prisa, hay algunas veces que me pasa lo contrario, no me apetece…”, explicó el príncipe en una entrevista anterior con la revista.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

¿Serían una buena pareja el príncipe Harry y Barbara Bush?