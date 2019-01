Agresor de Fabián Lavalle es condenado a cinco años de cárcel CLASOS/JPISTUDIOS.COM People Staff Luego de varios meses de juicio contra el presunto sexoservidor Alfredo Cervantes Landa, quien el año pasado atacó brutalmente al presentador mexicano Fabián Lavalle, la justicia decidió condenarlo a cinco años de prisión, tras hallarlo culpable de los cargos de lesiones a la persona y robo que se le imputaban. “Para mí hoy es el capítulo final, yo de esto no tengo que volver a decir nada, para mí es caso cerrado porque ya se dictó ante un juez y ante las leyes de mi país”, dijo el comunicador de 58 años a Televisa Espectáculos. Aunque el ex presentador del programa de televisión Con todo, prefirió no pronunciarse sobre la condena de su agresor, que algunos consideran muy baja, dijo que durante todo este tiempo prefirió guardar silencio porque su familia recibió amenazas de muerte. El escándalo entre Fabián Lavalle y Alfredo Cervantes Landa, de 42 años, se inició el 31 de octubre de 2007, luego de que la policía encontrara al conductor de radio y televisión tirado en una calle, amarrado de pies y manos, y en crítico estado de salud. Aunque inicialmente Lavalle dijo que había sido atacado por un hombre desconocido que lo invitó a una fiesta, luego se dijo que ambos sostenían una relación desde hace varios años e incluso Cervantes Landa aseguró que agredió a su cliente luego de pasarla juntos en un hotel de la capital mexicana, porque el comunicador no quería pagarle por sus servicios. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

