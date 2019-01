Afirman que divorcio entre Jackie Guerrido y Don Omar es inminente RODRIGO VARELA/WIREIMAGE.COM People Staff A pesar de que los rumores de un posible divorcio entre Jackie Guerrido y Don Omar han sonado hace más de un año sin que ninguno de los dos los confirmen ni los desmientan, esta vez parece que el asunto es en serio, pues el cantante y su esposa estarían adelantando los trámites para formalizar su separación. “Fuentes muy cercanas, fidedignas nos han dicho que ellos se van a divorciar, que la separación va y que valga la redundancia, que el divorcio es inminente”, aseguró la conductora Lourdes Stephen, del programa de televisión Sal y pimienta (Univisión). Y es que además de los amigos cercanos a la pareja que afirman que el matrimonio entre el reggaetonero y la concursante del show Mira quién baila está a punto de terminar, algunos mensajes en internet escritos por el puertorriqueño confirman la noticia. “Nací solo y tengo claro que el día en que parta de este mundo también lo estaré. Por eso no le temo a la soledad”, escribió Don Omar en su Twitter el viernes pasado. Luego le envió un mensaje de despedida a Guerrido en el que le hablaba con un lenguaje amistoso lleno de buenos deseos. “Deseo que la vida te recompense con todo lo que te mereces. Éxitos siempre. chao Bella”. Don Omar y Guerrido se casaron el 19 de abril del 2008 en Puerto Rico y aunque al principio se veían muy enamorados, medios puertorriqueños aseguraron que debido a que el cantante es un hombre muy celoso e impulsivo, eso cansó a Guerrido. ¡Accésanos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular!. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

