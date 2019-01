Adamari López prefiere no hablar sobre los embriones congelados

Adamari López no hablará sobre los embriones que congeló durante su matrimonio con Luis Fonsi, al menos por ahora, hasta tanto se sienta lista para tocar ese asunto.

“Creo que eso es un tema que a todo el mundo siempre le ha llamado la atención y del que yo nunca he hablado. Siempre he dicho que quiero tener un hijo, pero nunca he ido mucho más allá y creo que así se quedará”, dijo la actriz al diario boricua Primera Hora.

La semana pasada varios medios publicaron que, como condición para poder usar los embriones, la presentadora del matutino Un nuevo día (Telemundo) debía, entre otras cosas, pagar por su conservación, usarlos en los primeros cinco años después del divorcio y pagarle una indemnización al vocalista.

“Siempre que he tenido algo que decir lo he dicho yo, he hablado de las cosas que estoy lista para hablar y no me he escondido”, agregó.

López dejó claro que no ha perdido el deseo de ser madre y que su romance con el bailarín Toni Costa le hace feliz. “Hoy tengo alguien con quien estoy compartiendo y no quiero otra cosa”.