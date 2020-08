Mira cómo celebró Aislinn Derbez su despedida de soltera sorpresa (FOTOS) Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Instagram/Aislinn Derbez Aislinn Derbez celebró hace unos días su despedida de soltera junto a sus mejores amigas. Las festividades se llevaron a cabo en Wrightwood, California, ciudad donde la actriz mexicana disfrutó de amenas actividades como la tirolesa. FOTOS: Los 15 anillos de compromiso más fabulosos Derbez, quien se convertirá en la esposa del actor Mauricio Ochmann el próximo 28 de mayo, también se refrescó en una piscina junto a cinco de sus amigas. Y claro, la comida no podía faltar en la celebración. “Fue una despedida llena de sorpresas, detalles y anécdotas muy divertidas”, cuenta Aislinn en exclusiva para People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras casi dos años de noviazgo, Derbez y Ochmann anunciaron su compromiso matrimonial en noviembre 2015. “Cuando me preguntó si me quería casar con él, me puse a llorar. ¡Los dos lloramos!”, contó Derbez en entrevista con una publicación mexicana.

Close Share options

Close View image Mira cómo celebró Aislinn Derbez su despedida de soltera sorpresa (FOTOS)

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.