10 tips para que tu pareja se rinda a tus pies según 'El Niño Prodigio'

El astrólogo Víctor Florencio 'El Niño Prodigio', quien desde los 7 años ha sorprendido al mundo con sus predicciones y aciertos, compartió sus consejos para encontrar al amor de tu vida y hacerlo permanecer.

1. Luce siempre espectacular: Tu apariencia siempre tiene que ser la mejor. Aprovecha cada parte de tu cuerpo que puedas resaltar. Siempre luce relajada, aquí no pasa nada, si llegó el amor bienvenido sea, si no, Dios sabrá cuando. Es muy importante que tengas esto en tu mente.

2. Usa una fragancia que te identifique: Trata que este aroma sea único y si es posible haz tus propias mezclas. Busca hasta encontrar una que todos te pregunten cuál es. No te olvides de lo que mezclaste.

3. Deja siempre algo en incógnita: No hables de más y recuerda que siempre tienes algo que ofrecer en todo aspecto, lo sexual, la comida, al vestir, etc.

4. Muéstrate siempre con seguridad en todo: Si no sabes sobre algún tema, investígalo. Trata de siempre estar informada en todo. Luce inteligente. Mantén siempre un misterio, juega con el poder de la seducción y atracción.

5. No celos: Cuando peleas o sientes celos es lo peor ya que esto espantará a tu pareja. En realidad nadie quiere que lo celen, pero ojo, si tú ves algo que no te gusta hazlo saber pero de una forma inteligente.

6. Tu casa tiene que estar exquisita: Que den ganas de estar allí todo el tiempo, trata de hacer cosas en tu hogar, haz sentir a esa persona que quiera estar allí. Es importante siempre tener una misma fragancia, puedes usar velas perfumadas y pon siempre canela, raíz de pachulí debajo de tu cama y en el cajón de tu ropa intima.

7. A la persona que te gusta dale siempre su lugar y espacio: Esta persona necesita sentir que te extraña, no lo agobies con llamadas, preguntas y acosos.

8. Olvida el pasado: Especialmente otra relación, nunca compares, hables de esa otra persona o de algo trágico de tu vida. Recuerda, que todo debe estar perfecto aunque no lo esté.

9. El poder de visualización es importante: Si ya tienes tu pareja o si aún no la consigues, busca una foto del tipo de persona que te gustaría tener. Por ejemplo, si te gustan los rubios, altos, recorta esta foto de una revista y ponla donde la puedas ver todos los días.

10. Cuando ya tengas esa persona en tu camino: No olvides de poner su nombre y apellido en miel de abeja y pedir con mucha fe.

